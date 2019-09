Il primo festival urbano dedicato ai luoghi della Memoria a Milano

Una novità tutta Milanese: dall’11 al 15 settembre 2019 si svolgerà la prima edizione di “MeMi Fest – Attiviamo la Memoria”. Si tratta del l primo festival urbano dedicato ai luoghi della Memoria a Milano.

Il progetto nasce dall’Associazione Culturale Nuvolanove con il contributo di Fondazione Cariplo e il patrocinio del Comune di Milano e dell’Università Bocconi. Reallizato in partnership con il Politecnico di Milano, l’INSMLI e Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC. Il Festival coinvolgerà terrà in 17 luoghi della memoria a Milano e coinvolgerà 11 artisti/compagnie/associazioni. In ogni luogo si terranno visite guidate, itinerari urbani, performance e spettacoli. L’arte e le esperienze verranno usate per comunicare la memoria e trasmettere valori e storie. Obiettivo del festival è dare nuova vita ai luoghi della memoria raccontando le vicende e le storie che hanno caratterizzato il decennio 1938 – 1948 con la partecipazione attiva degli abitanti. Gli eventi seguono tre filoni esperienziali, tre modalità di vivere il luogo e interagire con esso.

LEARN:incontri pubblici, itinerari urbani e visite guidate in cui i partecipanti apprendono un sapere/una memoria.

SHARE: performance urbane e installazioni in cui i partecipanti condividono un sapere/una memoria.

PLAY: spettacoli e performance urbani in cui i partecipanti interpretano e mettono in scena un sapere/una memoria._

Vari i linguaggi artistici: dallo spettacolo teatrale messo in scena dal Teatro della Cooperativa alla Camera del Lavoro fino alla Compagnia Campoverde Ottolini. Questa, presso il Carcere di san Vittore, coinvolgerà popolazione carceraria ed esterna in una performance ludica immersiva. Dall’installazione contemporanea a Palazzo Marino del giovane Giovanni Moretti, fino alla performance di Franco Mazzucchelli al Parco Sempione.

Il Memi Fest è diretto da Lucilla Tempesti e Marco Dal Cin.

Programma completo sul sito dedicato.

Dall’11 al 15 settembre – Varie location – Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

