Giambellino: scritte contro ciclabili e taglio parcheggi. Comazzi”Non sottovalutare malcontento”

“Posta la nostra ferma condanna nei confronti di chiunque imbratti qualsiasi spazio pubblico (strade, muri, palazzi) – afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale – sarebbe un grave errore, da parte della giunta Sala, sottovalutare il malcontento dei cittadini per l’ennesimo taglio di parcheggi. Da quando il centrosinistra governa la città – prosegue – l’amministrazione ha perseguito un chiaro disegno volto a contrastare la circolazione delle auto: sono migliaia i parcheggi rimossi dal 2011 a oggi e questa politica ha procurato grossi disagi ai milanesi. Penso ai casi di via Valtellina, dei tagli effettuati in zona Tortona – Solari, in viale Romagna o nei pressi dei Navigli (vie Gola e Segantini). In virtù di un approccio puramente ideologico – conclude l’azzurro – la giunta Sala sta perseguendo un piano che va contro gli interessi dei cittadini. Prima di procedere col taglio selvaggio dei posteggi sarebbe bene che la giunta recepisse le istanze dei residenti, considerato che molte delle piste ciclabili realizzare in questi anni non hanno riscosso il successo sperato e sono scarsamente utilizzate”.