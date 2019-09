Sala distratto dalla riapertura dei Navigli trascura la manutenzione di fogne e tombini

Consueta esondazione del Seveso a Niguarda, il cavalcavia di Via Negrotto allagato come dopo ogni temporale lasciando isolati un centinaio di residenti. Pozzanghere e marciapiedi allagati.

Il Sindaco Sala che per 3 anni ha annunciato una mastodontica riapertura dei Navigli ha trascurato tutti i piccoli e banali interventi di manutenzione alla rete fognaria. Ancora oggi non è stato approntato alcun intervento di risistemazione idraulica in Via Negrotto, né é partita l’attuazione del Piano Seveso promessa per il 2016.

La verità è che l’Amministrazione Sala è totalmente assente nei quotidiani interventi di ripristino idraulico, stradale e di edilizia pubblica, senza i quali non può esservi alcuna riqualificazione delle periferie. Sala ha fatto marketing con la riapertura dei Navigli ma ha tralasciato di risistemare tombini, pozzetti e fognature perché, semplicemente, non fanno notizia.