Via Gluck, anziana derubata in casa da finto postino

Intorno alle 9 di venerdì in via Gluck un uomo dell’età di circa 60 anni ha citofonato all’appartamento di una signora 90enne italiana spacciandosi per un postino e convincendola ad aprirgli il portone. Una volta entrato nell’abitazione, l’uomo ha chiesto all’anziana una penna per firmare alcuni documenti. Quando lei si è allontanata per cercare la penna, il malvivente si è intrufolato nell’appartamento impossessandosi di una busta che conteneva assegni e 400 euro in contanti, per poi far perdere le proprie tracce.

La polizia sta ricercando un uomo di età tra i 55 e i 60 anni, caucasico, che indossava un gilet e una camicia chiara.