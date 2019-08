FAI – Domenica 15 settembre laboratorio per bambini “Autunno in Palazzina”: DISEGNIAMO CON LE FOGLIE” – Palazzina Appiani

AUTUNNO IN PALAZZINA: DISEGNIAMO CON LE FOGLIE Laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni

Palazzina Appiani – Viale Byron, Arena Civica, Parco Sempione – Domenica 15 settembre, ore 10 e 11.30

Un’iniziativa dedicata a bambini dai 4 agli 8 anni che unirà l’opportunità di ammirare le bellezze di questa tribuna d’onore – piccolo gioiello neoclassico progettato nel 1807 da Luigi Canonica per ospitare la famiglia dell’Imperatore Napoleone nelle occasioni pubbliche – a un divertente laboratorio creativo,della durata di un’ora. Per l’occasione i piccoli si divertiranno a giocare con quello che offre la natura: proveranno a far nascere i loro capolavori dalle cose semplici, creando “opere d’arte” uniche e inimitabili accostando foglie, fiori e altri elementi naturali. Durante la mattinata sono previsti due turni, per un massimo di 20 bambini ciascuno: dalle ore 10 alle 11 e dalle ore 11.30 alle 12.30. E mentre i più piccoli parteciperanno alle attività, gli adulti potranno fare un’interessante visita della Palazzina. Prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti) scrivendo una mail a faiappiani@fondoambiente.it.

Ingresso bambini 4-8 anni partecipanti al laboratorio (che comprende la visita al Bene per gli adulti accompagnatori): Intero 25 €; Iscritti FAI 20 €.

Ingresso adulti accompagnatori gratuito.

info: tel. 347/1552920; www.fondoambiente.it