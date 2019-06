Per il caldo superato record storico consumi elettrici a Milano

La morsa di caldo ha portato a un’ulteriore impennata dei consumi elettrici in città. Se già giovedì si era sfiorato il record di luglio 2015 con un carico massimo alle 17.22 di 1.615 Megawatt, ieri Unareti, la società società unica per la gestione dei servizi a rete di A2A, ha rilevato il superamento del record storico per Milano: alle 14.49, infatti, è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera così la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015. La società ha attivato ulteriori squadre di pronto intervento per far fronte al rischio blackout che ha interessato Milano e altre città del nord ‘roventi’, come Parma, Bologna e Torino. (fonte MIANEWS)

