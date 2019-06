Forza Italia Giovani: nominati i 5 vice-coordinatori, partono le attività del nuovo coordinamento di Milano

Oggi la prima riunione con la partecipazione esclusiva del coordinatore nazionale Cavedagna

In seguito alla nomina di Deborah Latorre a coordinatrice dei giovani azzurri di Milano, il giovanile è partito subito con entusiasmo. La prima riunione, prevista per oggi alle h.15.00 ed indetta dal Presidente del Direttivo dei giovani Andrea Curcio, avrà come oggetto l’organizzazione della attività sul territorio nei municipi e la pianificazione di un calendario riguardante le sfide previste a partire da Settembre, dopo la pausa estiva. Ha fatto sapere di partecipare il coordinatore nazionale dei giovani Cavedagna.

Nonostante i tempi non certamente radiosi per Forza Italia, in questo gruppo la voglia di fare è tanta, non ci si

rassegna all’idea di assistere al suo declino.

Nel frattempo sono stati definiti anche i vice-coordinatori che collaboreranno nella gestione delle attività sul territorio. Come prevede il nuovo statuto sono cinque i vice scelti dalla coordinatrice:

per l’area Nord-Ovest Maria De Muzio, già consigliere municipale al Municipio 8, per il nord-est il giovanissimo Paolo Lorelli, mentre a sud-ovest il neo-diplomato Andrea Muzzolon e a sud-est il bocconiano Domenico De Camillis. Sarà invece Ettore Grechi a ricoprire il ruolo di vice-coordinatore per i Dipartimenti.