Writer: nell’assalto a treni M2 false tag, per paura di essere identificati

Fabiola Minoletti, vicepresidente del coordinamento dei comitati milanesi, in merito al video sull’assalto vandalico al treno della M2 ad Assago ha espresso il suo pensiero, dichiarando che contro il graffitismo vandalico “non bisogna mai abbassare la guardia”. Le azioni di contrasto di questi anni e la ‘specializzazione’ di chi indaga “stanno dando i loro risultati. Basti pensare che in questo caso i writer hanno usato probabilmente alcune ‘false’ tag per coprire la vera ‘identità’ per paura altrimenti di essere identificati”.

Alcune di queste sono ‘Call’ ‘Doll’ ‘Cazzo’ e ‘Apm’ e solo di “Apm” ci sono tracce in Emilia, mentre le altre sembrerebbero ‘tag di copertura’. Fabiola Minoletti in anni di impegno sul tema, ha realizzando ‘dossier’ sul vandalismo e gli imbrattamenti, sollecitando la collaborazione tra cittadini e istituzioni su questo problema per “continuare nella direzione del contrasto, con la collaborazione tra ATM, Procura e nucleo antigraffiti della polizia locale”.