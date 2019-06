Progetto Arca: 10 mila bottiglie d’acqua fresca a senzatetto e bisognosi

Fondazione Progetto Arca, in collaborazione con il Comune di Milano, ha allestito un gazebo in Piazzale Duca D’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, dove vengono distribuite le bottiglie da mezzo litro d’acqua donate dal Banco Alimentare della Lombardia, oltre a succhi di frutta e bevande energetiche.

Attraverso i volontari delle Unità di Strada del Progetto Arca la distribuzione delle bottigliette d’acqua verrà poi estesa anche ad altri punti della città, per portare supporto e sollievo specie nelle zone di maggiore aggregazione delle persone in difficoltà.

In occasione delle altissime temperature di questi giorni, il Comune invita a segnalare le persone in difficoltà telefonando al numero verde gratuito 800777888 attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato e, in caso di ondate di calore segnalate dai bollettini Ats, anche la domenica fino alle 19.

Il piano socialità ha portato il Comune a potenziare, nei mesi estivi, l’assistenza domiciliare, estendendola anche a una fascia di cittadini che durante l’estate possono trovarsi in difficoltà, a causa del caldo o dell’assenza di familiari o vicini di casa. Al centralino si potranno chiedere interventi assistenziali come consegna di pasti a domicilio, assistenza domiciliare per l’igiene della persona e la pulizia della casa, telefonate e visite, aiuto domestico con accompagnamento per spesa e per visite mediche.