Violenta rissa tra ” risorse ” termina con un cartello stradale divelto e usato sia come arma, che per danneggiare un auto con targa rumena …

Che ormai questo quadrilatero nel #municipio6 sia come il #bronx è accertato, quello che sconvolge sono le tante parole al vento che i politici ancora emettono…

( P.h Garga )

#tulliotrapasso#CityReport