Aumenti tariffe ATM: approvate alcune proposte di miglioramento di Forza Italia

È stato approvato l’emendamento proposto da Forza Italia durante la discussione in Consiglio comunale riguardante l’aumento delle tariffe Atm previsto a partire dal 15 luglio. Continueranno a spostarsi gratuitamente i dipendenti Atm, mentre i loro familiari continueranno a godere delle agevolazioni già in atto. . “Una esplicita previsione che, messa in delibera, rasserenerà le relazioni sindacali – ha commentato Fabrizio De Pasquale, capogruppo di FI – ed eviterà che conquiste sindacali di decenni fa vengano messe in discussione”.

Buone nuove anche per gli ex componenti delle forze dell’ordine, che avranno diritto a uno sconto sull’abbonamento annuale. Infatti i pensionati che hanno fatto parte dei corpi di polizia locale, carabinieri, guardie di finanza, vigili del fuoco ed esercito potranno viaggiare sui mezzi pubblici con un abbonamento annuale dal costo di 200 euro invece dei 330 previsti. L’emendamento accolto era stato proposto da Fabrizio De Pasquale sempre durante la discussione sulla deliberaper l’aumento delle tariffe Atm.. “È una agevolazione indirizzata a coloro che, andando in pensione prima dei 65 anni, non avrebbero diritto all’attuale riduzione per gli anziani– ha commentato De Pasquale, – Questa misura premia l’impegno di questi ex servitori dello Stato, incentivando l’uso dei mezzi pubblici a persone che hanno una maggiore professionalità nell’individuare e segnalare situazioni di pericolo per utenti e dipendenti Atm”.