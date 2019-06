Bande musicali e cori, Malanchini: da Regione Lombardia 240 mila euro per acquisto strumentazione

“Regione Lombardia destinerà una quota dei fondi liberi dell’avanzo di amministrazione 2018, pari a 240 mila euro, per finanziare i corpi musicali e bandistici”. Lo annuncia il Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia Giovanni Malanchini, a margine dell’approvazione di un ordine del giorno relativo al rendiconto per l’esercizio finanziario 2018. “Nello specifico – spiega -, Regione Lombardia corrisponderà una quota non inferiore all’80 per cento per compartecipare alle spese per l’acquisto di dotazioni quali strumenti musicali, divise, partiture e allestimenti, contribuendo in modo significativo alla sopravvivenza delle oltre 330 bande e degli oltre 370 cori che operano sul territorio regionale. Parliamo di realtà che rappresentano un grande patrimonio culturale per le nostre comunità, ma che sono sempre più in difficoltà dal punto di vista economico. Valorizzarle e sostenerle significa preservare la nostra identità e la nostra cultura”.

“Sono orgoglioso che la gestione virtuosa del bilancio regionale ci consenta di intervenire per dare aiuti concreti alle bande musicali,che rischiano di non essere considerate con la riforma del terzo settore. Già nei mesi scorsi questo Consiglio regionale – conclude – si è impegnato a salvaguardarle tramite l’approvazione di una mozione per chiedere che venga equiparato il loro status a quello delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, prevedendo una semplificazione normativa, sgravi fiscali e incentivi alla crescita”.