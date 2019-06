Municipio 4 – Vittoria dei residenti. Il Tar respinge il ricorso della Moschea abusiva di via Cosenza/ Faà di Bruno

Rosa Pozzani (FI):” La libertà di culto non è libertà di trasgressione o inosservanza delle leggi italiane.”

Il lavoro serio porta a risultati concreti. Grande soddisfazione oggi oltre che per i cittadini, anche per me. Il Tar si è pronunciato a favore della legalità contro il ricorso dell’Associazione Islamica che aveva trasformato un seminterrato/ laboratorio in un luogo di culto. I locali tornano alla destinazione originaria di ” laboratorio” e viene sancito il rispetto della legge regionale lombarda per i luoghi di culto.

I malcapitati condomini dopo anni di intimidazioni, soprusi, insicurezza, paura e spese legali possono finalmente riappropriarsi della loro tranquillità e sicurezza.

Al loro fianco fino alla fine, ho potuto vedere come non si siano mai scoraggiati e abbiano continuato ad avere fiducia nelle Istituzioni.

Non posso certo dimenticare gli appostamenti fatti, tra gli altri, nell’estate 2016 sulle scale del condominio con una calura africana per documentare le segnalazioni pervenutemi dai condomini. Fatto salvo il diritto legittimo alla libertà di culto, va però sottolineato che la libertà di culto non è libertà di trasgressione o inosservanza delle leggi italiane.

Rosa Pozzani

Vicepresidente Consiglio di Municipio 4