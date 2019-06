Continua la strage dei posti auto

Nuova tappa della distruzione di posti auto ordita dalla Giunta Sala. Con la scusa di risistemare la zona prospiciente Citylife e di realizzare l’ennesimo pezzettino di ciclabile, altri 15 posti auto spariranno da Largo Domodossola e Viale Duilio. La vera strage di posti avverrà però con la risistemazione delle zone circostanti, il Vigorelli, dove ho calcolato spariranno fra 80 e100 posti auto da parterre e strada.

Con grande dispendio di risorse pubbliche si realizzano degli spunzoni che restringeranno l’incrocio tra Via Domodossola, Viale Boezio e Viale Duilio e la stessa cosa si sta realizzando all’incrocio fra Via Gattamelata, Via Alcuino e Via Arona. Qualche albero e la solita selva di cartelli stradali che caratterizza la presenza di piste ciclabili. Di fronte al Vigorelli verranno invece realizzate delle piste e attrezzature per bikers acrobatici.

I residenti avevano già protestato quando era stato realizzato un primo pezzo di ciclabile, che si era tradotto nella eliminazione di righe gialle e nella permanente sosta abusiva di auto e pulmini richiamati dal centro congressi Mico. Ora, finiti i lavori, i residenti rimarranno col problema di dove parcheggiare le auto perchè non ci sono alternative: nella zona del Vigorelli è previsto un parcheggio sotterraneo ma sarà pronto almeno fra 4 anni e i parcheggi sotterranei di citylife sono al momento al servizio dei centri commerciali.

Ancora una volta si applica il teorema Maran, che era assessore alla mobilità quando si decise di modificare la viabilità in questo modo: ” chi ha un’auto si arrangi, il Comune non le vuole più far circolare”. Questa filosofia ha già portato alla cancellazione di 7000 posti auto in città, e si completa con lo stop al piano parcheggi, l’aumento delle tariffe della sosta e la creazione non richiesta di ciclabili, spunzoni e marciapiedi allargati.

Si noti bene che queste misure aumentano l’inquinamento perche le auto girano a lungo alla ricerca del posto libero e puniscono anche coloro che posseggono un auto ma durante la settimana usano mezzi alternativi: se uno la macchina c’è l’ha dove la mette?

A presto si replicherà questo disastro in Corso Sempione, congestionando ulteriormente la zona.

Proteste e raccolte firme sono annunciate, ma la vera soluzione è mandare a casa i talebani antiauto che da 8 anni ammorbano Milano con le loro sballate teorie.