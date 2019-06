Nuovi eventi partecipati di Retake Milano: plogging, “corri e raccogli”, per la cura della città

L’associazione Retake Milano darà il via a una nuova serie di attività per la cura della città, coinvolgendo dipendenti di aziende e cittadini, progetti che ha presentato ieri a palazzo Marino.

In particolare, annunciati 3 eventi nel segno del ‘plogging’ (un’attività importata dalla Svezia in grado di unire movimento fisico e cura per l’ambiente) insieme ai partner sportivi Verde Pisello ed Esosport. Circa mille saranno le persone coinvolte.

Il 19 giugno al Lido di Milano si terrà il primo evento di corsa e raccolta di micro-rifiuti con la ripulitura del muro di via Diomede che segue il primo murale ecologico inaugurato lo scorso 7 giugno 2016.

Presso il centro Saini il prossimo 5 luglio saranno i dipendenti Samsung a partecipare al secondo evento, ripulire la facciata del Centro Sportivo dalle scritte che la imbrattano mentre l’attività di plogging si sposterà al Parco Forlanini. Chiara Bisconti, presidente di Milanosport ha commentato “Sono orgogliosa che Retake Milano abbia scelto ancora una volta i luoghi di Milanosport per dimostrare quanta passione possa esserci nel difendere la bellezza degli spazi pubblici e l’ambiente. Lido e Saini sono pronti ad accogliere e sostenere la ‘rivoluzione gentile’ di Retake, capace di realizzare eventi pieni di entusiasmo e senso civico che diventano un reale esempio di come piccoli gesti quotidiani, come raccogliere i rifiuti, possano fare la differenza nel mantenere ancora più viva, vivibile e a misura d’uomo la nostra città”

Per finire, l’ultimo appuntamento “corri e raccogli” il 10 luglio impegnerà 350 dipendenti Accenture insieme ai volontari di Retake per pulire Conca del Naviglio, Navigli, Darsena, Parco della Basilica di Sant’Eustorgio e Parco Giovanni Paolo II (ex Parco delle Basiliche). Parteciperà all’evento anche Simone Lunghi degli Angeli dei Navigli che con due Dragon Boat coordinerà i volontari per la raccolta dei rifiuti nei navigli.