Italia chiama Europa: quattro domande per l’On. Salini

Appuntamento a Milano per il Circolo delle Imprese, che il prossimo 11 luglio, incontrerà il mondo produttivo insieme all’ europarlamentare On. Massimiliano Salini. Il prestigioso Grand Visconti Palace ospiterà la cena di saluto organizzata, prima della pausa estiva, dalla nota Associazione Imprenditoriale che questa volta metterà a tema non la testimonianza di impresa, come di consueto, bensì l’intervento dell’ On. Massimiliano Salini, eurodeputato fresco di riconferma alle recenti elezioni europee con oltre 37.000 preferenze.

“Italia chiama Europa: le sfide che ci aspettano”, questo il tema della serata attorno al quale si snoderà il confronto tra l’ On. Massimiliano Salini e gli esponenti delle realtà produttive che animano il Circolo delle Imprese, con l’obiettivo di mettere a fuoco le sfide aperte tra Italia ed Europa per il prossimo futuro. “ Cosa ci si aspetta a partire dalla politica rispetto al mondo produttivo – ha spiegato il Presidente del Circolo, Alessandro Fiorentino – è la domanda sulla quale vogliamo impostare il confronto, durante la serata, tra l’ On. Massimiliano Salini e quattro esponenti di quattro diversi settori produttivi”.

Sarà dunque un’occasione per approfondire le tematiche più sfidanti sul terreno economico alla luce dei i risultati elettorali delle recenti elezioni europee.

Quattro le domande, chiare, precise, senza troppi arzigogoli, come è nello stile tipico dell’ imprenditore. Si partirà da un vision per il prossimo lustro: “Europa 2020-2025 quale futuro per la Piccola e Media Impresa Italiana?”, a seguire verrà affrontato il delicato tema di “Dazi, protezionismo e concorrenza: come relazionarsi con il resto del Mondo?” senza dimenticare di fare il punto su: “Marchi, brevetti e proprietà intellettuale. A che punto siamo?”, per poi concludere su quello che sta più a cuore agli ospiti della serata, il ruolo chiave dell’Unione in campo economico: “Può l’ Europa aiutare l’Impresa a crescere?”.

L’ On. Salini sarà chiamato ad un confronto diretto, forte dell’ esperienza maturata sul campo negli ultimi 5 anni in Europa, che l’hanno visto farsi portavoce di importanti istanze tradotte in risultati concreti tra cui il dossier sull’Eurospazio e il dossier sul Telepass Europeo. Da qui l’ampio riconoscimento emerso dalle urne lo scorso 26 maggio, segno che il lavoro costante e soprattutto attento a quelle che sono le esigenze di chi produce, porta risultati. In linea con quello che è il motto del Circolo delle Imprese “Qui per ascoltare”, da sempre infatti il Circolo si contraddistingue per essere una realtà attenta a creare network e sinergie tra imprenditori e ad abbinare un sano associazionismo alle best practices della politica. Da qui l’idea di organizzare questa serata, per poter trarre spunti, poter programmare e affrontare le sfide del prossimo futuro: “Abbiamo interesse – ha dichiarato il Presidente Fiorentino – a far sì che il mondo della politica si occupi di chi produce e rischia e dopo l’esito delle elezioni europee ci troviamo per fare il punto e provocare la politica, ponendo domande con l’obiettivo di ottenere risposte concrete e allo stesso tempo programmare delle attività future”.

Micol Mulè