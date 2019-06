Deborah Latorre è stata nominata nuovo leader dei giovani FI di Milano

Deborah Latorre, laureata in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano e giovane imprenditrice, è la nuova coordinatrice dei Giovani di Forza Italia per la Grande Città di Milano.

Il suo compito, specie in questo delicato frangente politico, sarà quello di coinvolgere le varie sensibilità del mondo giovanile, favorendone l’aggregazione sotto la bandiera di Forza Italia.

Come sottolineano Stefano Cavedagna e Giuseppe Cangialosi, presidente e vicepresidente nazionali di Forza Italia Giovani, importante sarà inoltre per la giovane coordinatrice l’impegno per porre in essere una fase di rinnovamento fondamentale per il partito e le sue sfide future.