Dieci campionati corrono da venerdì 14 a domenica 16 giugno – Quattordici gare al Monza Eni Circuit per il fine settimana Peroni – Nel Tempio della Velocità vetture moderne e storiche, in pista anche due Formula 1

Quattordici gare in due giorni. Impossibile annoiarsi per gli spettatori del prossimo fine settimana agonistico al Monza Eni Circuit. Dal 14 al 16 giugno in pista correranno le serie del Peroni Racing Weekend: dieci campionati italiani e stranieri tra monoposto, GT, Turismo e prototipi.

La Coppa Italia Turismo, serie con una storia trentennale che ammette vetture Turismo e Superturismo (con classe ufficiale TCR), correrà due gare sprint da 25 minuti con partenza lanciata.

Una sola gara da 50 minuti vedrà sfidarsi gli iscritti della Novecento GT Race Cup che saranno affiancati a Monza dalle vetture della tedesca P9 Challenge.

Prototipi recenti e storici sono i protagonisti del Master Tricolore Prototipi con due gare da 20 minuti in programma. Quest’ultimi, insieme alle Turismo e GT si sfideranno anche nella 2 Ore Endurance Champions Cup domenica mattina.

Gli appassionati di auto storiche saranno soddisfatti dal Campionato Italiano Autostoriche (gara domenica alle 18) e dalla Alfa Revival Cup (gara sabato alle 16.40). Arricchiscono il programma, con due gare per ciascuna serie, i monomarca Lotus Cup Italia e Clio Cup Italia.

In Autodromo sarà possibile sentire anche il rombo di motori Formula 1 con la Boss GP. Il campionato raccoglie monoposto F1, GP2 e WSR 3.5. Torneranno nel Tempio della Velocità anche la Toro Rosso STR1 del 2006, che fu guidata da Vitantonio Liuzzi e Scott Speed, e la Benetton B197 del 1997, vettura ufficiale di Jean Alesi e Gerhard Berger.

Durante il fine settimana bambini e ragazzi potranno provare gratuitamente un percorso di recente inaugurazione all’interno del Monza Eni Circuit, dedicato alla sicurezza stradale. Per informazioni sull’attività gestita dall’Infopoint del circuito è possibile telefonare allo 039/2489590.

L’ingresso in Autodromo durante il Peroni Racing Weekend è libero. Sabato e domenica i parcheggi interni sono a pagamento (auto a 10 euro, moto a 5 euro). Accesso da via Vedano 5 a Monza. Programma completo sul sito : www.monzanet.it