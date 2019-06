Il regista Mirko Locatelli al Teatro Franco Parenti

Con un Laboratorio di recitazione cinematografica e direzione dell’attore

Dal 28 al 30 giugno al Teatro Franco Parenti il regista Mirko Locatelli condurrà La metamorfosi e il controllo, un Laboratorio di recitazione cinematografica e direzione dell’attore per approfondire la relazione che intercorre tra l’attore e chi lo dirige (info su https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/la-metamorfosi-e-il-controllo/).

Il laboratorio è rivolto a un gruppo selezionato di attori e studenti di recitazione che possono candidarsi inviando la domanda di iscrizione entro sabato 15 giugno (gli interessati sono pregati di inviare una domanda di iscrizione insieme al cv a : corsi@teatrofrancoparenti.com ).

Un gruppo di auditori, aspiranti registi o studenti di teatro e cinema, potrà assistere al laboratorio e attraverso l’osservazione, misurarsi con il processo creativo che fa emergere i contesti e i personaggi che gli attori e il regista saranno chiamati a sviluppare, esplorare e interpretare.

Partendo da testi inediti elaborati dalla sceneggiatrice Giuditta Tarantelli per un nuovo progetto, sotto la guida attenta di Locatelli, i partecipanti sperimenteranno differenti approcci recitativi, con l’obiettivo di circoscrivere la propria autonomia percettiva e d’azione in una precisa idea di rappresentazione.

Sarà un incontro con la messa in scena cinematografica e con il punto di vista del regista impegnato a rappresentare la vita stessa e presente dell’attore, in una trasformazione del corpo fisico in corpo cinematografico: una metamorfosi che sovverte le regole di spazio e tempo e che consegna alla posterità immagini che divengono ripetibili all’infinito.

Date e orari

venerdì 28 Giugno h 11.00 – 18.00 – sabato 29 Giugno h 11.00 – 18.00 – domenica 30 Giugno h 11.00 – 18.00

Teatro Franco Parenti – Via Pier Lombardo, 14 – https://www.teatrofrancoparenti.it