Apre Bovisa Drive-in per riportare le luci del cinema in periferia

Da metà giugno fino a Halloween, una programmazione cinematografica e musicale per tutti i gusti e tutte le età.

Le luci del cinema riaccendono la periferia. Con Bovisa Drive-in, le magiche atmosfere americane anni ’50 tornano tra cinema all’aperto, sia in auto che a piedi, street food, eventi musicali pomeridiani e notturni, market e giochi. Da venerdì 14 giugno sino a metà novembre si accendono le luci di Bovisa Drive-in, oltre diecimila metri quadrati nell’area Ex Triennale Bovisa di via Lambruschini 33, che animeranno il quartiere nel segno della cultura e dell’intrattenimento per tutti, adulti, famiglie e bambini.

Il Bovisa Drive-In si ispira ad atmosfere del secolo scorso ma si avvale delle più moderne tecnologie per l’intrattenimento: qualità video e audio saranno garantite dall’utilizzo impianti di ultima generazione. Lo schermo di proiezione è costituito da un sistema di LedWall, in grado mostrare immagini ad altra risoluzione in qualsiasi condizione di luce mentre la qualità audio è garantita dall’utilizzo di cuffie e speaker. Le cuffie con la loro forma ergonomica over-ear consentiranno di escludere i rumori esterni per godersi al meglio l’audio del film e gli speaker ricreeranno l’effetto cinema anche in macchina. Ogni spettatore, grazie ad un dispositivo ideato dagli organizzatori, avrà un audio dedicato e potrà scegliere se ascoltare il film in lingua originale, in italiano o altre lingue disponibili.

Il programma completo dell’iniziativa è pubblicato sul sito www.bovisadrivein.it