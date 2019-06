Il mondo produttivo si dà appuntamento a Milano il prossimo 11 luglio, tra un mese esatto, in occasione dell’ ultimo evento organizzato dal Circolo delle Imprese, prima della pausa estiva. La prestigiosa location del Grand Visconti Palace di Milano ospiterà la cena di saluto della nota Associazione milanese che, per l’occasione, questa volta non metterà al centro la testimonianza d’ impresa bensì l’intervento dell’ On. Massimiliano Salini, europarlamentare riconfermato nelle recenti elezioni europee con oltre 37.000 preferenze, un importante risultato elettorale che premia il fondamentale lavoro svolto in Europa negli ultimi 5 anni.

Tema della serata sarà infatti “Italia chiama Europa: le sfide che ci aspettano”, un momento di dialogo conviviale tra l’ On. Massimiliano Salini e gli esponenti dei mondi produttivi che animano il Circolo delle Imprese, con un particolare focus alle sfide ancora aperte tra Italia ed Europa per il prossimo futuro.

“ Cosa ci si aspetta a partire dalla politica rispetto al mondo produttivo – ha spiegato il Presidente del Circolo, Alessandro Fiorentino – è la domanda sulla quale vogliamo impostare il confronto, durante la serata, tra l’ On. Massimiliano Salini e quattro esponenti di quattro diversi settori produttivi”.

Sarà dunque un’occasione per approfondire i risultati elettorali delle recenti elezioni europee e fare il punto su quelle che saranno le tematiche più sfidanti che si profilano all’orizzonte. Il Circolo delle Imprese, realtà da sempre attenta a creare network e sinergie tra imprenditori e ad abbinare un sano associazionismo alle best practices della politica, mette a disposizione questa serata per poter trarre spunti e poter programmare e affrontare le sfide del prossimo futuro:

“Abbiamo interesse – ha dichiarato il Presidente Fiorentino – a far sì che il mondo della politica si occupi di chi produce e rischia e dopo l’esito delle elezioni europee ci troviamo per fare il punto e provocare la politica, ponendo domande con l’obiettivo di ottenere risposte concrete e allo stesso tempo programmare delle attività future”.

Per partecipare alla cena è necessaria l’iscrizione sul sito www.circolodelleimprese.it

Micol Mulè