Via d’Apulia, scoperto appartamento-dormitorio per stranieri. Denunciato proprietario per sfruttamento immigrazione

Un appartamento di circa cento metri quadri allestito con 23 posti letto, che era stato adibito ad alloggio per stranieri, è stato scoperto dalla Polizia locale in via Nicola D’Apulia, dietro segnalazione di alcuni cittadini. All’interno gli agenti hanno trovato 17 persone, tutti uomini di origine pakistana, in pessime condizioni igieniche, con giacigli sistemati al suolo alla benemeglio. Il proprietario dell’immobile, anch’egli cittadino pakistano con cittadinanza italiana dal ‘74, è stato denunciato per sfruttamento dell’immigrazione. Tre delle persone trovate non erano in regola con i documenti di soggiorno e sono state portate all’Ufficio Arresti e Fermi della Polizia Locale per essere identificate e denunciate. Del caso sarà informata l’Autorità giudiziaria per ottenere il sequestro dell’immobile, mentre il proprietario è stato denunciato per sfruttamento dell’immigrazione e sanzionato per 1.600 euro per non aver comunicato all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore l’ospitalità di cittadini stranieri.

“Un doveroso ringraziamento alle forze dell’ordine per aver stroncato l’ennesimo caso relativo a un normale appartamento tramutato in alloggio abusivo per stranieri, con circa 20 persone ammassate in uno spazio di cento metri quadri” ha commentato Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, “Sono fenomeni vergognosi come questo – prosegue – ad alimentare situazioni di illegalità e degrado nelle nostre periferie; dove non ci sono controlli né assistenza è più facile che si creino zone franche, e a farne le spese sono sempre le persone oneste. Invitiamo i cittadini a segnalare tempestivamente alle autorità situazioni come quella in oggetto, affinché le forze dell’ordine possano individuare i responsabili e porre fine a fenomeni di sfruttamento dell’immigrazione, le cui conseguenze si ripercuotono sulla qualità della vita nelle nostre periferie”.