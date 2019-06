L’appello del consigliere Cagnolati (F.I) “Ai giardini Argonne schiamazzi e feste abusive”

Pubblichiamo la lettera inviata dal consigliere Marco Cagnolati agli assessori Granelli e Rabaiotti

Giardini Argonne tra piazza Fusina e largo Porto di classe

Egr. Assessore,

In merito ai giardini di cui in oggetto, ti segnalo che da quando sono stati realizzati con le nuove infrastrutture presso il campo di bocce, la sera ( soprattutto il venerdì e il sabato) i tavolini vengono sfruttati da baldanzose combriccole di persone che con la musica a palla e ogni tipo di libagione passano le serate ballando e urlando come se fossero ad una festa patronale e quando i restanti giorni della settimana non si presentano, sono sostituiti da ragazzotti che con musica e libagioni diverse emulano quello che accade durante le notti del weekend…

Chiedo quindi che venga recintata tale area e chiusa nelle ore notturne per ragioni di sicurezza e quiete pubblica, come fatto per il campo da bocce e lasciare tavolini e spazi riservati agli anziani bocciofili e relativi nipotini restituendo così decoro ad un’area che giorno per giorno sembra sempre più degradarsi.

In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano