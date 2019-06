Palazzo Reale. Tre date per far scoprire ai bambini “Il meraviglioso mondo della natura”

La Sezione didattica di Palazzo Reale prosegue fino alla fine di giugno con tre appuntamenti dedicati alle famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni, per scoprire “Il meraviglioso mondo della natura”, la mostra organizzata in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci: lunedì 10 giugno alle 15.30, martedì 11 giugno e mercoledì 19 giugno alle 10.30. Un allestimento spettacolare accompagnerà i bambini in questo percorso nella natura: ad accoglierli una foresta di lettere illuminate, che li introdurrà a una passeggiata tra tele e dipinti, come il disegno di Leonardo con la meravigliosa frutta dipinta da Caravaggio o le pesche con foglie di vite di Giovanni Ambrogio Figino.

Ad accompagnarli un taccuino con appunti speciali da cui emergeranno indizi preziosi che li guideranno in un’esperienza immersiva. La Sezione didattica sarà l’occasione per scoprire le splendide tele del Grechetto, allestite in una ‘camera delle meraviglie’ dove Orfeo li condurrà in uno dei primi giardini zoologici abitato da animali fantastici. Per prenotare i percorsi, che saranno attivati se i gruppi raggiungeranno almeno 5 bambini e 5 adulti accompagnatori, telefonare al numero 02 884 48046 / 48047, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30. L’attività didattica è gratuita, l’ingresso alla mostra costa 6 euro per i bambini dai sei anni e avrà un prezzo ridotto per gli adulti accompagnatori.