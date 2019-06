Un mese di maggio decisamente autunnale ma ricco di sapori del sottobosco quello appena trascorso. In primis il prugnolo, fungo sobrio e delicato che dona ai primi piatti il gusto -e per intero -della primavera . In zona Bardi e Valceno ancora nasce e quindi una puntatina ai ristoranti locali, per allietare il palato, non deve mancare ; un tour che allo stesso modo nutrirà la mente di storia, cultura e perché no, divertimento in un mix ben riuscito ed esclusivo all’interno di un luogo più unico che raro: il Castello di Bardi. Ambienti aperti e panoramici, dai quali godere della vista sulla Val Ceno e sulla Val Noveglia; sale dal fascino indiscusso ancora conservate nel loro stato originale; musei che ricordano le origini della nostra civiltà e che fanno riflettere sull’immagine dell’uomo di oggi più fragile -almeno per alcuni canoni -rispetto al suo predecessore, probabilmente e forse forzatamente più concreto e laborioso. La vostra permanenza a Bardi che allieterà il gusto e la mente, sarà ben supportata dai servizi nella sezione “Ospitalità”, presente nel sito castellodibardi.info. E come ben ricorda Davide Rampello di Striscia la Notizia, che proprio nel mese appena passato ha portato la sua rubrica “Paesi & Paesaggi” dentro le mura della Fortezza: “…venite a Bardi, ma non come turisti : come ospiti .” Ma ecco gli appuntamenti di questo mese di giugno 2019: Sabato 08 e 15 giugno dalle 21:00 ecco una nuova visita guidata in notturna nella quale adulti e bambini potranno percorrere le grandiose ronde della fortezza e immergersi negli ambienti oscuri e suggestivi a lume di lanterne e di torce, tra i quali la ghiacciaia e le prigioni con attrezzi di torture. Infine le antiche cucine, le sale affrescate, una sosta presso il mastio, luogo divenuto celebre per l’avvistamento del fantasma del cavaliere Moroello. Costo: adulti euro 10.00, bambini euro 8.00. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 0525/733021 -380/1088315 -info@castellodibardi.info). E’ consigliabile l’utilizzo di una torcia oltre a calzature comode. Sabato 22 e domenica 23 giugno dalle 10:00, “Sedicesimo Arcano” -Giochi di Ruolo Fantasy saranno giornate di grande divertimento per gli amanti del genere, con una storia del tutto nuova e che per la prima volta viene inscenata presso la Fortezza dei Landi. Non solo : per gli accompagnatori e per coloro che non sono interessati al tema, il Castello di Bardi propone visite guidate, l’accesso gratuito a diversi musei, scorci panoramici di grande impatto.

Per maggiori informazioni: 0525/733021 -380/1088315 info@castellodibardi.info). Sabato 29 giugno dalle 21:00 torna una visita guidata con ghosthunters, appuntamento apprezzato e partecipato che suscita sempre interesse, scetticismo, incredulità e come logica conseguenza, molta curiosità. Gli esperti del paranormale, affiancando le guide nella conduzione della visita, interverranno riportando alcuni risultati sul mondo paranormale raccolti durante le proprie indagini. (Adulti euro 12.00; bambini euro 9.00 -Prenotazione obbligatoria info@castellodibardi.info; 0525/733021 -380/1088315 -E’ consigliabile l’utilizzo di una torcia oltre a calzature comode. E se tutto questo non basta il Castello di Bardi vi offre sale ricche di segni della storia come la Sala Grimaldi nellaqualeapprezzare larelazione fra la stessa famiglia e di Landi, da cui trarrebbe origine la corona dei principi di Monaco. Ed ancora, l’esposizione in ricordo della Devota Margherita Antoniazzi, letorri, i camminamenti di ronda , il Museo della Civiltà Valligiana -interessante museo etnografico legato agli usi e costumi locali -il Museo della fauna e del bracconaggio, allestito nell’ex granaio della fortezza, con animali imbalsamati e teche didattiche legate a pratiche sulla caccia, odierne e in disuso, il Museo Archeologico, con un esaustivo video-documentario che illustra le scoperte effettuate nel corso degli ultimi anni nelle aree circostanti .

Ricordiamo che fino al 28 luglio la bella mostra di dipinti e sculture delle collezione Ferrarini-Nicoli, dedicata all’arte del XX secolo dal titolo “Arte e mestieri dell’Est Europeo” sarà dislocata presso Palazzo del Governatore in Piazza Garibaldi a Parma. Vi invitiamo a visitarla ed a completare il vostro tour con una visita al Castello di Bardi, sede in cui la stessa mostra rientrerà dopo il 28/07. Infine con il prossimo mese di luglio, ecco tre visite guidate notturne nei giorni di sabato 06,20 e 27. Nello stesso mese poi anche due appuntamenti immancabili: domenica 07 luglio concerto gospel con i Flying Spirit ; sabato 13 luglio una misteriosa visita guidata in notturna con i ghosthunters. Per i tutti i visitatori segnaliamo che gli orari del mese di giugno saranno i seguenti: nei giorni feriali apertura dalle 14:00 alle 19:00; il sabato ed i festivi dalle 10:00 alle 19:00. Ricordiamo però di controllare di volta in volta il sito ed i nostri canali ufficiali, per verificare eventuali variazioni legate a “ponti” fra una festività è l’altra o fra eventi ravvicinati. UFFICIO COMUNICAZIONE CASTELLO DI BARDI 3338424031-comunicazione@castellodibardi.info