Marinaio a 4 Zampe – Domenica 9 giugno al Lago Malaspina

Cani e Bambini si incontrano al Lago Malaspina, grazie al progetto “Marinaio a 4 zampe”.

Sarà una domenica all’insegna del divertimento e della formazione quella organizzata dal Centro “SailorDog”-Unità Cinofile Salvataggio Nautico il 9 giugno dalle 10.30 alle 16 presso il Lago Malaspina, via Norberto Bobbio, Limito di Pioltello.

Perché l’educazione civica parte anche dalla corretta interazione tra l’essere umano e il suo amico più fedele: il cane.

Un momento ludico/formativo per insegnarein modo divertente alle famiglie – ed ai bambini di ogni età – l’approccio corretto con il cane e la sua gestione a terra e in acqua.

Durante l’evento sono previste delle dimostrazioni di “salvataggio in acqua” con cani della scuola addestrati a tale scopo da istruttori cinofili qualificati al salvataggio nautico e momenti formativi che faranno conoscere l’acqua ai giovani cinofili e ai loro cani tramite il gioco.

Oltre ad essere dei compagni fedeli, i cani sono un aiuto prezioso per la vita quotidiana dei singoli e della collettività e la loro presenza si va diffondendo sempre più.

I cani donano un senso di protezione ed affetto soprattutto nei confronti dei bambini: avvertono i pericoli e anticipano possibili rischi in cui i bimbi possono incorrere, fiutano veleni e alimenti tossici, proteggono da malintenzionati, segnalano la presenza di situazioni minacciose e con la dovuta preparazione, salvano molte vite, anche in acqua.

Il cane può insegnare al bambino a rapportarsi correttamente con i suoi coetanei e a rispettare l’autorità dell’adulto, attraverso la comprensione e il rispetto delle dinamiche sociali.

Inoltre, la psicologia ha messo in risalto l’importanza di un rapporto positivo del bambino con il cane, per la costruzione di un rapporto altrettanto positivo del bambino con gli altri esseri umani, con la natura e con la realtà in genere.

Non sempre però i bambini hanno il giusto approccio con il cane: alcuni si “lanciano” sul cane per accarezzarlo e altri ne hanno paura.

Il progetto “Marinaio a 4 zampe” nasce con il proposito di insegnare ai bambini, fin da piccoli, il rispetto per gli animali e la corretta interazione con il mondo animale.

In una giornata dedicata all’educazione civico-cinofila, i bambini acquisiranno le competenze utili a stabilire un rapporto armonioso e responsabile verso il cane. E chi meglio di un cane addestrato a salvare delle vite può insegnare ad un bambino tutto questo?

E l’antica amicizia, la gioia di essere cane e di essere uomo tramutata in un solo animale che cammina muovendo sei zampe e una coda intrisa di rugiada.

(Pablo Neruda)

Ingresso gratuito su prenotazione: info@sailordog.it

Cell 3275407661 oppure 3397171871