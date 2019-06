Scuola della Cattedrale – Dizionario biblico della letteratura italiana

Dizionario Biblico della Letteratura Italiana – Un viaggio tra Sacra Scrittura, Opere ed Autori della Storia Letteraria – Chiesa di San Gottardo in Corte lunedì 10 giugno alle ore 18.30

La Scuola della Cattedrale, presieduta da Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo, termina la stagione culturale con un evento di rilievo che nasce dalla pubblicazione del Dizionario biblico della letteratura italiana (diretto da Marco Ballarini, IPL, 2018). Nell’ampio e affollato panorama degli studi che hanno intrecciato Bibbia e letteratura italiana mancava un’opera che proponesse un quadro sistematico e completo del legame tra la nostra tradizione letteraria ed il grande codice: nel Dizionario circa centocinquanta eminenti studiosi hanno analizzato correnti, movimenti e personaggi che continuano a fare la storia letteraria del nostro Paese, mostrando come sia costantemente presente il riferimento alla Bibbia.

L’opera, oltre all’indiscusso valore scientifico, permette di registrare un considerevole incremento di conoscenze in ordine alla persistenza della Bibbia nella modernità letteraria. Non solo in autori la cui vita e produzione artistica sono testimonianze di una fede, ma soprattutto in scrittori “laici” in cui il riferimento biblico non indica l’adesione ai contenuti della Parola ma suggerisce la necessità di attingervi nella ricerca di risposte soddisfacenti alla ricerca di senso.

L’evento, coordinato da Armando Torno, vedrà un saluto di Mons. Borgonovo, la partecipazione di Mons. Roberto Vignolo, professore di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, di Alberto Cadioli, professore di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano, e di Piero Boitani, professore di Letterature comparate presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Ingresso libero con prenotazione, fino ad esaurimento posti, a partire dalle ore 18.00

Info Tel. 02 36169314 – scuoladellacattedrale@duomomilano.it