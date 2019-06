Corso Como: proprietaria di casa blocca ladre e sventa furto da 100mila euro

Rientrando a casa intorno alle 21.30, in corso Como, in piena movida milanese, una giovane 32enne moldava ha trovato tutto l’appartamente a soqquadro, chiaramente visitato dai ladri. Ancora non si era ripresa dallo stupore che ha sentito dei rumori e visto due persone scappare. Subito la donna ha avvisato la polizia e contemporaneamente si è lanciata a bloccarle. Ne è nata nata una colluttazione, con le due ladre che cercavano di spintonarla, ma proprio in quel momento che sono arrivati gli agenti che hanno dato manforte alla padrona di casa, arrestando le due malviventi per rapina aggravata. Si tratta di una serba di 21 anni e un’italiana, di origini slave, di 22 che portavano con sé gioielli e altri valori rubati dall’appartamento per un avalore di 100 mila euro.

