“Polizia, c’è qualcuno che dorme nella nostra auto..” Pusher finisce in manette

La denuncia era se non altro particolare: una donna aveva telefonato alla polizia segnalando che uno sconosciuto stava dormendo nella Fiat Stilo di suo marito. Tutto è accaduto mercoledì nei pressi di viale Monza, a Milano, quando la signora ha scoperto con una certa inquietudine che un uomo si era accomodato nell’auto che il suo compagno non usava da un po’ di tempo.

La Volante Adriatica dell’Upg della questura di Milano ha subito risposto alla chiamata e, arrivata sul posto, ha potuto constare che sdraiato sul sedile posteriore della vettura c’era un uomo tranquillamente addormentato. Il ragazzo, un 26enne italiano, già conosciuto per reati contro il patrimonio e contro la persona, una volta perquisito è stato trovato in possesso di mezzo etto di hashish e 130 euro in contanti.

Finale della storia: lo spacciatore è finito in manette e, forse non era proprio quella che cercava, ma almeno per un po’ una casa l’ha trovata, una cella di San Vittore. Si, ma per quanto?