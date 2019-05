Il Municipio 4 colora di giallo il Corvetto

“Sabato 1 giugno il Corvetto sarà teatro di un’intera giornata dedicata al libro giallo, uno dei generi più apprezzati dai lettori milanesi. Nel corso della giornata si alterneranno gli interventi di nomi importanti della letteratura poliziesca, ognuno dei quali parlerà della propria idea di giallo, declinata all’interno delle opere letterarie, e discuterà con il pubblico presente”. Ne da notizia il Presidente del Municipio 4, Paolo Guido Bassi, presentando ‘Le sfumature del giallo’, evento realizzato in collaborazione con l’associazione ‘EquiLibri in Corvetto’, che si terrà al Centro Internazionale di quartiere-Cascina Casottello, dalle 10.30 alle 19 con ingresso libero e gratuito. “Non è un caso – spiega Bassi – la scelta del Corvetto. Qui, fin dall’inizio del nostro mandato amministrativo, stiamo facendo un lavoro particolare sulla diffusione dei libri e della lettura per contrastare il fenomeno della ‘scomparsa’ delle librerie. Quando sono stato eletto presidente – racconta – in quartiere avevano chiuso tutti i punti vendita di libri. Ho subito contattato un gruppo di cittadini ‘bibliofili’, che si erano riuniti in associazione, e abbiamo iniziato a organizzare occasioni d’incontro e progetti, come diffondere punti di bookcrossing, presentazioni di volumi, letture collettive, corsi di scrittura creativa. Nel corso del tempo, queste proposte sono cresciute, così come la partecipazione e l’interesse della gente. Abbiamo avuto anche la bella sorpresa, due anni fa, di vedere aprire anche una nuova libreria, dedicata ai testi per bambini. Anche questo – sottolinea il Presidente – è sintomo della vitalità del Corvetto e delle sue potenzialità, alle quali non manca il nostro supporto. A valle di questo impegno – fa notare – siamo arrivati a eventi importanti come questo, che per offerta e programma, non ha nulla da invidiare a iniziative similari del centro città o dei quartieri più ‘alla moda’”.

IL PROGRAMMA – 10.30 – 10.45 Apertura del festival e saluti

10.45 – 11.30 Pratiche dell’invenzione narrativa

Giulio Mozzi

Introduce: Flavio Villani

11.30 – 12.30 Il giallo al tempo di internet: lo sguardo dei principali blogger di settore sul poliziesco italiano

Marco Piva, Cecilia Lavopa, Ezio Gavazzeni

Coordina: Manuel Figliolini

12.30 – 13.30 Dal giallo di indagine al thriller: i diversi percorsi narrativi

Romano De Marco, Piergiorgio Pulixi, Paolo Roversi (scrittore)

Coordina: Lorenzo Sartori

13.30 – 13.45 Risolvi il giallo in Cascina Casottello

Breve spiegazione del gioco di investigazione

13.45 – 15.15 Pranzo in Cascina. Chi vorrà fermarsi potrà degustare un menù di cucina etnica a prezzi contenuti

15.15 – 16.00 Giornalismo al servizio della letteratura crime

Rosa Teruzzi, Biagio Goldstein Bolocan, Lucia Tilde Ingrosso

Coordina: Ugo Sandulli

16.00 – 17.00 Il giallo dei non giallisti, partendo da Sofocle per arrivare a Dürrenmatt

Raul Montanari

Introduce: Giuseppe Munforte

17.00 – 18.00 Milano, da via Padova al Corvetto: come la letteratura narra i luoghi

Claudio Sanfilippo, Erica Arosio, Giorgio Maimone, Giovanni Chiara

Coordina: Massimo Cassani

18.00 – 18.45 La storia e i suoi misteri: il giallo storico

Patrizia Debicke, Elena e Michela Martignoni

Coordina: Luca Crovi

18.45 – 19.00 Lettura della soluzione di Risolvi il giallo in Cascina Casottello ed estrazione dei vincitori

Chiusura e ringraziamenti

Flavio Villani, EquiLibri in Corvetto, Municipio 4

Dalle 19.00 Aperitivo e musica in Cascina