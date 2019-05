FAI – Domenica 2 giugno “Giochiamo in Palazzina” – Palazzina Appiani

GIOCHIAMO IN PALAZZINA

Ciclo di laboratori alla riscoperta delle feste e delle tradizioni italiane Palazzina Appiani Viale Byron, presso Arena Civica, Parco Sempione

Domenica 2 giugno, ore 10 e 11.30

Due mattinate diverse dal solito, all’insegna di un’istruttiva esperienza gioco da vivere in un luogo storico: è la proposta del Fondo Ambiente Italiano in occasione dell’evento“Giochiamo in Palazzina”, in programma domenica 2 giugno e 15 settembre alla Palazzina Appiani presso l’Arena Civica del Parco Sempione. Una proposta dedicata a bambini dai 4 agli 8 anni che unirà l’opportunità di ammirare le bellezze della tribuna d’onore – gioiello neoclassico progettato nel 1807 da Luigi Canonica per ospitare la famiglia dell’Imperatore Napoleone nelle occasioni pubbliche e circondato dal verde – alla riscoperta delle feste e delle tradizioni italiane.

2 giugno “Festa della Repubblica in Palazzina – La bandiera italiana”

Verrà proposto un laboratorio artistico in cui i bambini avranno la possibilità di rivivere lastoria della Festa della Repubblica attraverso un racconto visivo, creare la propria bandiera d’Italia con la tecnica del frottage (che consiste nello sfregamento di una matita su un foglio di carta collocato su una superficie non liscia o su un oggetto), da sventolare sul terrazzo della Palazzina, e decorare insieme agli altri bimbi una bandiera d’Italia sovradimensionatada lasciare in loco.

15 settembre “Autunno in Palazzina – Disegniamo con le foglie”

I piccoli visitatori saranno coinvolti in un laboratorio ispirato alla natura e al riciclo creativo, con cui proveranno a far nascere i loro capolavori dalle cose più semplici, creando tante “opere d’arte” accostando foglie ed elementi naturali.

In entrambe le giornate i laboratori, della durata di un’ora ciascuno, saranno organizzati indue turni per un massimo di 20 bambini a turno: dalle ore 10 alle 11 e dalle ore 11.30 alle 12.30. E mentre i più piccoli parteciperanno alle attività, gli adulti potranno fare un’interessante visita della Palazzina.

Prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti) scrivendo una mail a faiappiani@fondoambiente.it.

“Giochiamo in Palazzina” domenica 2 giugno e 15 settembre 2019, ore 10 e ore 11.30

Palazzina Appiani, viale Byron, presso Arena Civica, Parco Sempione – Milano

Ingresso bambini 4-8 anni (partecipanti al laboratorio): Intero 25 €; Iscritti FAI 20 €- adulti accompagnatori: ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a faiappiani@fondoambiente.it .

informazioni: tel. 347/1552920; www.fondoambiente.it