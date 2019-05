Europee: vince il Centrodestra al Municipio 7 con Bestetti (F.I). Migliore risultato a Milano

La spontaneità di un sorriso alla conquista di un territorio problematico, ma collaborativo, con i passi sciolti dell’ottimismo, con una visione pragmatica che diventa idea risolutiva. Marco Bestetti di Forza Italia comunica su Facebook che il miglior risultato del Centrodestra a Milano nelle scorse votazioni europee è esattamente del Municipio 7.

Ed è una vittoria e una conferma del suo lavoro e della coesione di una squadra, quella del Consiglio Municipale, unita e compatta. E soprattutto è un grazie ai residenti, a quelle scarpinate per verificare una segnalazione, a quel desiderio di decoro urbano che conserva la bellezza di un luogo. E il Presidente venuto da Baggio, nel cuore il verde da restituire agli abitanti, ai bambini, ripete “Andiamo avanti! Le storie di ordinario degrado sono lì da vedere. “Queste indecenze sono state trascurate per troppi anni e non ho alcuna intenzione di lasciarle nel dimenticatoio. Dal Marchiondi a Piazza d’Armi, da Via Quarti a Via Fleming, questi buchi neri devono tornare al centro di urgenti progetti di riqualificazione. Si può fare, si deve fare!” perché “Il degrado chiama il degrado, il decoro chiama il decoro”

Ma il Municipio sa valorizzare il territorio con eventi e manifestazioni a cui i cittadini partecipano numerosi, spesso unendo alla festa una finalità sociale ad esempio con il Pane quotidiano o le famiglie bisognose.

Sabato il Municipio 7 ha patrocinato la Prima edizione di “5 miglia da Milano”. Il teatro e la musica protagonisti a Quinto Romano e il paesaggio si fa palcoscenico. Per tutta la giornata, nel quartiere circondato dal parco di Trenno e dal Parco delle Cave si svolgono spettacoli musicali e teatrali (anche con la partecipazione di persone affette da Alzheimer).

Marco Bestetti continua la sua politica a piccoli passi quando occorre “Settimana scorsa abbiamo terminato i lavori della nuova bellissima area giochi di #ViaAmantea, con nuove altalene, un nuovo castello dove arrampicarsi e nuova pavimentazione in gomma anti-trauma.

Ieri abbiamo iniziati i lavori di ampliamento e riqualificazione anche dell’area giochi di #ViaViterbo.

Fatti concreti per migliorare i nostri quartieri.” Sì, andiamo avanti!