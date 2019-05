Cuccioli di cane trovati in un tir dalla Moldavia: traffico scoperto dai ghisa

La polizia locale di Milano ha salvato cinque cuccioli di cane scoperti venerdì scorso in via Rombon all’interno di un tir.

I ghisa sono stati allertati da alcuni residenti che hanno segnalato che da un camion con targa estera l’autista stava scaricando dei cuccioli, rinchiusi in un angusto trasportino.

Un controllo degli agenti ha permesso di scoprire che i cuccioli tasportati, quattro barboncini e un bulldog francese, erano del tutto privi di microchip, documentazione sanitaria e vaccinazione antirabbica. In base alle legge 201 del 2010, i cani sono stati sequestrati in quanto considerati introdotti illegittimamente nel nostro paese.

Le bestiole, di poco più di due mesi, hanno percorso in camion quasi duemila chilometri chiusi in un trasportino in un lungo viaggio dalla Moldavia all’Italia, ed erano completamente disidratati e stremati quando i vigili li hanno salvati . I cuccioli sono stati posti sotto sequestro sanitario per venti giorni e ricoverati nel canile di via Aquila, in collaborazione con i veterinari dell’Ats.

Al proprietario del camion, un 35enne moldavo, sono state affibiate quindici multe per un totale di ottomila euro e i cagnolini saranno dati in adozione, a meno che, cosa piuttosto improbabile, l’uomo non ne richieda il dissequestro.