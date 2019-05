OnDance Milano: la festa della danza di Roberto Bolle

La festa della danza ideata dall’étoile dei due mondi Roberto Bolle torna con eventi fino al 2 giugno per trasformare la città in una dance hall all’aperto per vivere la danza ai massimi livelli.

Lunedì 27 maggio grande serata con il Gran Ballo di apertura di OnDance, un’immersione nelle danze ottocentesche alla Biblioteca Ambrosiana.

Al Teatro degli Arcimboldi si svolgeranno 4 gala esclusivi – da mercoledì 29 maggio a sabato primo giugno – con Roberto Bolle and Friends e workshop gratuiti di danza classica e contemporanea. Giovedì 30 maggio Politecnico, Università Statale e Bicocca partecipano alla Lezione sulla Danza di Roberto Bolle.

Attesa per il programma di open class di danza al Teatro Burri al Parco Sempione. Il calendario di questa edizione è vario per mostrare i molti generi legati alla danza: da martedì 28 maggio a domenica 2 giugno, dalla mattina alla sera, lezioni en plein air di contact improvisation, yoga, danza classica, moderna, contemporanea, musical, voguing, hip hop, break dance e dance hall e danza del ventre. Inserite nel palinsesto lezioni prova di tango, flamenco, swing e cha cha cha. Per i bambini open class per diverse età: dalla danza mamma-bambino al musical, dalla prima danza al classico e hip hop per i più piccoli.

Martedì 28 maggio serata di liscio con l’Orchestra Casadei guidata da Mirko Casadei. La serata prevede l’esibizione di coppie di campioni di valzer, boogie woogie, foxtrot.

Torna il tango nella milonga più esclusiva la Galleria Vittorio Emanuele II: giovedì 30 maggio dalle 21.30, con l’esibizione dei ballerini professionisti Alice Gaini e Andrea Bassi.

Venerdì 31 maggio serata Swing social dance sotto le stelle in stile proibizionismo alle Colonne di San Lorenzo con musica dal vivo, al ritmo degli Hot Gravel Eskimos.

Grande show finale in piazza Duomo con Bolle che insieme ai Friends della danza, della musica e dello spettacolo, dà vita ad una serata nel solco della tradizione dei suoi live.

Dettagli ed aggiornamenti sulla manifestazione, per iscriversi alle open class al Teatro Burri, sul sito OnDance.