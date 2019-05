Milano Photoweek. Dal 3 al 9 Giugno, una settimana dedicata alla fotografia

Oltre 150 eventi tra mostre, proiezioni, laboratori, incontri, visite guidate

Dal 3 al 9 giugno torna Milano PhotoWeek, un palinsesto che coinvolge ogni quartiere della città per tutta la settimana. Oltre 150 appuntamenti per vedere, capire, scoprire, sentire, provare la fotografia, dal centro alla periferia. Musei, archivi, gallerie, laboratori, scuole, agenzie, collettivi offrono una ricca programmazione legata al mondo dell’immagine, tra mostre, incontri di approfondimento, visite guidate speciali, workshop, progetti editoriali, proiezioni, film e attività per i più piccoli. Ogni giorno, un calendario di appuntamenti speciali appositamente ideati per MPW, a cui si aggiunge un’intensa programmazione di iniziative raccolte tramite open call, per un reale coinvolgimento della città e dei cittadini.

Dalle fotografie storiche alle biografie dei grandi maestri, dalle proposte dei giovani talenti alle immagini del mondo della moda e dell’architettura, dalla satira politica alla riflessione sulle nuove tecnologie al reportage.

Mostre per approfondire la ricerca dei protagonisti della fotografia, tra cui Lelli e Masotti a Palazzo Reale; Roger Ballen presso Fondazione Sozzani; Bob Krieger a Palazzo Morando; “Magnum’s First. La prima mostra di Magnum” al Museo Diocesano; Massimo Sestini da Forma Meravigli; Liu Bolin da MUDEC.

Performance sorprendenti sul palcoscenico di Teatro Burri (Teatro Continuo) con “Loro (Them)” di Krysztof Wodiczko. Incontri speciali, al Castello Sforzesco per scoprire la raccolta Achille Bertarelli; da Contrasto Galleria per il progetto “Doppie Visioni” e da Frigoriferi Milanesi alla scoperta di Simenon fotografo, ma anche visite guidate esclusive, da Pirelli HangarBicocca con “La fotografia: un linguaggio dell’arte”.

Due collaborazioni speciali con il mondo del cinema. Grazie alla partnership con Il Cinemino, durante MPW saranno dedicate tre serate al rapporto tra fotografia e cinema. Nel cortile di Palazzo Reale, con Anteo, tre grandi pellicole candidate all’Oscar 2019 come migliore fotografia.

Tra i tanti appuntamenti, ampio spazio alle proposte didattiche, in particolare in collaborazione con MUBA – Museo dei Bambini: la Rotonda della Besana si trasforma in un mare a cielo aperto grazie a La Mer e all’artista Daniele Papuli, per sensibilizzare sulla salvaguardia degli oceani. Sotto il porticato, un percorso di fotografie in collaborazione con Underwater Photographer of the Year 2019: un racconto che mostra la natura, le meraviglie degli abissi, il rapporto con l’uomo e i pericoli ai quali i mari stanno andando incontro.

Progetto speciale anche per la pagina instagram @milanophotoweek: Gianni Berengo Gardin ha messo a disposizione una selezione di suoi scatti dedicati a Milano degli anni Sessanta e Settanta, che saranno alternati a immagini realizzate da giovani fotografi, selezionati da “Perimetro”, che ritraggono gli stessi luoghi e gli stessi temi ma ai giorni nostri. “Milano A/R” è un confronto con un grande maestro che permette di raccontare il cambiamento di città, società, abitudini.

Milano PhotoWeek vede una importante partecipazione di scuole, istituti, università. Tra questi: Accademia di Brera, Istituto Italiano di Fotografia, IED – Istituto Europeo di Design, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Luigi Bocconi, CFP Bauer, IULM, Orange Photo School.

Photofestival, la rassegna annuale milanese dedicata alla fotografia d’autore promossa da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, contribuisce a valorizzare con i propri eventi il palinsesto di Milano PhotoWeek fin dalla prima edizione. In un periodo caratterizzato da una continua evoluzione della tecnologia, l’interesse per la fotografia intesa come formazione, linguaggio ed educazione rimane del tutto centrale nell’attività di AIF, per coinvolgere il più vasto pubblico che utilizza quotidianamente diversi device per raccontare le proprie esperienze o semplicemente comunicare attraverso le immagini. La XIV edizione del Festival sino al 30 Giugno continuerà a portare la fotografia in tutta l’area metropolitana con un’offerta di 177 mostre fotografiche inserite in un circuito capillare di spazi privati e pubblici che ha un punto di forza nelle biblioteche e nei Municipi del Comune.

Informazioni e programma completo: www.photoweekmilano.it – www.yesmilano.it

Orari e costi, consultabili sul sito, possono variare a seconda delle sedi