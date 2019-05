Olimpiadi, Fontana: buone notizie da Cio: abbiamo ottenuto grande successo

Molto bene, ma non abbassiamo la guardia. Cogliamo con soddisfazione quanto comunicato dal Cio in merito alla candidatura di Milano-Cortina e continuiamo a lavorare, in perfetto stile lombardo, con serietà e professionalità, per arrivare pronti all’appuntamento di Losanna del 24 giugno”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando il contenuto del rapporto della Commissione di valutazione delle candidature per le Olimpiadi invernali del 2026.

“L’ottima impressione che hanno suscitato Milano e la nostra Valtellina, insieme allo scenario delle Dolomiti, formano con l’elevato grado di sostenibilità del progetto e l’unità di intenti di tutti i soggetti chiamati in causa sul territorio nazionale il mix ideale per guardare con ottimismo e fiducia alla scelta finale della commissione olimpica”.