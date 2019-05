Donna brutalmente picchiata da condomino nel Milanese

A Pregnana Milanese (MI) mercoledì pomeriggio una donna di 43 anni è stata selvaggiamente picchiata da un condomino dello stabile dove gestisce un negozio di fiori. L’aggressore, già molto noto nel palazzo per le continue liti condominiali, è un fabbro di 57 anni. L’uomo ha aggredito la 43enne colpendola con schiaffi, calci e pugni, fratturandole due costole, senza apparente motivo. Fortunatamente un altro condomino, entrando nel negozio e trovando la fiorista sdraiata a terra con l’energumeno a cavalcioni su di lei, l’ha salvata lanciando l’allarme.

La donna è stata ricoverata in osservazione all’ospedale di Niguarda per sospette lesioni al fegato, con una prognosi di 40 giorni, mentre il fabbro è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violazione di domicilio e lesioni personali.

