Giambellino, quartiere ostaggio dei rom. Non può esserci rinascita senza legalità

La gente che straparla del rinascimento di Milano dovrebbe farsi la passeggiata che ho compiuto martedì al Giambellino. Ho visto veramente di tutto ma non ho incontrato il Comune.

Insieme al Consigliere del Municipio 6 Giovanni Esposito abbiamo percorso da via Odazio a Piazza Tirana attraversando le Vie Apuli, Segneri, Manzano.

Ci sono rifiuti ovunque, mobili e addirittura quintali di pane abbandonati per strada assieme ad almeno 30 Bici Ofo sottratte all’uso in condivisione. Pure un tappeto su un marciapiede per pregare. Le portinaia degli edifici Aler si danno un gran da fare ma non è semplice.

Cosa sta succedendo? L’area è interessata da un grande progetto di riqualificazione finanziato da UE e Regione Lombardia e in misura minore dal Comune.

Il progetto prevede di risistemare quasi 700 appartamenti Erp ma per fare ciò dovranno essere abbattuti 5 immobili siti in Via Lorenteggio, Via Segneri e Via Manzano.

Per questo motivo sono stati sgomberati 5 immobili di proprietà Aler e trasferiti in altri alloggi popolari i loro inquilini.

Questi alloggi vuoti hanno richiamato la presenza di centinaia di famiglie rom che stazionano con auto e roulotte nel quartiere e cercano appena possibile di sfondare le porte e occupare gli appartamenti. Aler interviene con ispettori e vigilantes nelle ore notturne e ha evitato il peggio. Occorre però che il Comune faccia allontanare dai vigili queste carovane che stazionano soprattutto nei giardini di Via Odazio e Piazza Tirana.

In assenza di ciò ogni notte è un incubo con schiamazzi, risse e macchine guidate da minorenni che sfrecciano a tutto gas. La mattina il degrado è tutto nei marciapiedi.

Siamo a Milano, quartiere Giambellino, ma il Comune non c’è e il Sindaco con l’ossessione delle periferie non si é mai visto.

..

.