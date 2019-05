Blitz degli antagonisti per il clima: De Corato, da allacci abusivi a energia green

In una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, ha espresso le proprie critiche riguardo a come Enel ha gestito l’occupazione di una propria sede da parte dei centri sociali “Enel ha paura dei centri sociali al punto da non batter ciglio e lasciar occupare una sua sede a Milano. Anzi per far sentire più comodi i rivoluzionari ha offerto bevande e pasti caldi e ha messo a disposizione, come richiesto, delle prese elettriche per consentire la ricarica dei telefoni cellulari. La protesta è contro le centrali a carbone che l’azienda ha ancora attive. Siamo al paradosso i maestri degli allacci abusivi negli edifici che occupano ora vogliono anche l’energia green”ha affermato De Corato “Sala si arrabbia per i danni che ATM ha subito martedì per la protesta degli antagonisti ma quando si tratta di difendere la proprietà privata volta la testa-. Enel oggi sotto scacco di questi pseudo rivoluzionari media, forse perché conscia che in futuro potrebbe subire maggiori danni denunciando e chiamando le forze dell’ordine . I centri sociali hanno interpretato male l’apertura green di Palazzo Marino votata nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale . Non si parlava di gratuità dell’energia elettrica o di centrali a carbone ma di plastica . La proposta di un incontro tra la dirigenza dell’azienda e gli occupanti abusivi è un fatto molto grave . Questo è un riconoscimento politico di chi usa l’arma dell’occupazione e del ricatto come strumento di dialogo . A un utente qualsiasi è così facile parlare con qualcuno della dirigenza ? Mi auguro che le forze dell’ordine intervengano comunque. E’ del tutto evidente che la società è sotto ricatto con le mani legate per paura di future e ritorsioni . E’ sicuramente meno costoso offrire un panino che un domani vedersi una centralina diventa o incendiata”

