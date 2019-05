Milano sotterranea, sabato 25 aperture straordinarie ai cittadini

Saranno aperti il Cantiere M4 Stazione Linate e il rifugio antiaereo di piazza Grandi,

Sabato 25 maggio due appuntamenti nella Milano sotterranea del futuro e del passato: dalle ore 10 alle ore 18 il cantiere della Stazione Linate sarà aperto ai cittadini; inoltre verrà aperto in via straordinaria dalle ore 10 alle ore 16 il Rifugio Antiaereo di piazza Grandi, per un viaggio nel tempo, nella storia e nella memoria. Saranno i tecnici impegnati nella costruzione della Blu, a guidare alla scoperta di un’opera fondamentale: la Stazione di Linate riveste un doppio ruolo particolare: sarà la metropolitana che consentirà agli utenti dell’aeroporto di raggiungere il centro città in pochi minuti e la prima fermata della Blu ad aprire i tornelli al pubblico. L’entrata in esercizio è programmata per gennaio 2021 (con le prime tre fermate, da Linate a Forlanini Fs). Le visite al cantiere M4 di Linate sono gratuite e si svolgeranno in gruppi di circa 25 persone. Per l’ingresso sarà necessario registrarsi a partire dalle ore 9:30 con un documento di identità valido presso lo stand di accoglienza posizionato nei pressi della porta n.8 del piano arrivi dell’aeroporto di Linate (a pochi passi dal capolinea del bus 73).

E’ possibile scaricare la liberatoria dal sito di M4 e portarla sabato già compilata all’ingresso. Non sono previste prenotazioni e i gruppi si formeranno al momento. Si consiglia di indossare calzature comode. L’ingresso sarà consentito anche ai bambini a partire dai 5 anni di età. Nel cantiere sono presenti barriere architettoniche (scale). La visita al Rifugio Aereo di piazza Grandi è gratuita e consentirà di scoprire un luogo poco conosciuto della storia della città. Durante la giornata si potranno visitare le 25 camere che durante la guerra potevano dare ricovero fino a 400 persone, ripercorrere il dolore e la paura attraverso le numerose scritte presenti sulle pareti – testimonianza storica inalterata dal tempo – valorizzate dal nuovo sistema di illuminazione. Il percorso nella memoria passa anche attraverso gli attacchi appena restaurati presenti all’interno del ricovero dove un tempo erano agganciati i secchi dell’acqua potabile per le persone nascoste Quello di piazza Grandi è uno dei rifugi antiaerei meglio conservati in città. Per visitare il rifugio è necessario prenotarsi attraverso questo link.

