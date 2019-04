De Corato: per la Fiera dell’Islam, ci attiveremo con autorità competenti per controlli

Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, a nome della Giunta ha risposto in Consiglio regionale alla mozione relativa all’iniziativa ‘Fiera della Speranza’ organizzata per il 20 e 21 aprile a Milano. “La Giunta regionale condivide le preoccupazioni espresse all’unanimità dal Consiglio e attiverà iniziative e interlocuzioni con le autorità competenti, per evitare che i timori diventino realtà”. “La legittimazione di un evento, di un’iniziativa – ha aggiunto De Corato – passa anche dal silenzio della politica, per questo è fondamentale dire no alle idee radicali musulmane. Chiederò di vigilare anche sull’associazione che organizza la manifestazione: IslamicRelief Italia”. “Il voto unanime del Consiglio regionale lombardo alla mozione – evidenzia l’assessore – certifica che ci sono dei valori non negoziabili. Quello della parità di genere è tra questi. Purtroppo nella religione musulmana la donna non sempre è sullo stesso livello dell’uomo”.

