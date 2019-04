5-6-7 aprile – STREET FOOD FESTIVAL

Dopo il grande successo degli ultimi anni, Carroponte presenta l’edizione 2019 di Street Food Festival, tre giorni durante i quali gustare tantissimi prodotti della cucina italiana e non solo, un trionfo di sapori, profumi e prelibatezze che esprimono appieno i valori dell’arte culinaria più vera e autentica. E la sera musica, con DJ set (venerdì) e live (sabato e domenica, tributi dedicati a Ligabue e Vasco) accompagnati da tanta birra!

Tre giornate di musica live, intrattenimenti e tantissimo buon cibo!

L’evento ospita mezzi (carretti, apette, roulotte degli anni ’60 e camioncini vintage) provenienti da ogni regione d’Italia – dalla Valtellina fino alla Puglia – capaci di soddisfare le esigenze culinarie più disparate, dall’aperitivo al dolce. Ma non solo la cucina di strada italiana: il Carroponte ospiterà anche food truck legati alla gastronomia brasiliana, peruviana e greca! Parliamo di Mastersciatt, Ciccio’s Smoke, Mr Bombetta, Bizzi L’Arrosticino, Grano Puro, Giamila, I Love Gnocco Fritto, Picanhas Cube, El Panchito, I Gnari, Bomber Truck, Dal Parmigiano a Milano, Focacceria Umbra, Diego La Plancha, Fregno, L’Antica Farinata, Mr Zocca, La Frittoria e Patatruck.

Grazie a queste vere e proprie cucine itineranti, i concetti di fast, cheap, gourmet, design e spirito on the road si incontrano, offrendo al pubblico un’esperienza gastronomica unica, innovativa e in linea con uno stile di vita al passo coi tempi.

Ricerca della qualità, piacere di avere un contatto umano e schietto fra chi prepara il cibo e chi lo consuma, voglia di mantenere vivi i rapporti con il proprio territorio e la sua storia, utilizzo di prodotti genuini, uso di ricette tramandate di generazione in generazione… questi gli elementi che caratterizzano i cultori del cibo di strada, consapevoli che esistono nelle nostre città “paesaggi culturali” da difendere e conoscere.

Ingresso gratuito.

venerdì 5 aprile: dalle 18:00

sabato 6 aprile: dalle 11:30

domenica 7 aprile: dalle 11:30