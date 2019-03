Il grande concerto per la Pasqua in Duomo

In Duomo la Passione secondo Matteo di Bach: il grande concerto per la Pasqua in Cattedrale.

L’Ensemble laBarocca de laVerdi diretta da Ruben Jais torna mercoledì 17 aprile alle ore 19.30, ingresso libero fino a esaurimento posti (a partire dalle ore 18.45).

Il Duomo spalanca le porte per una straordinaria serata che rivestirà di note le sue navate gotiche.

Torna la Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach (Matthäuspassion) per soli, coro e orchestra con l’Ensemble laBarocca, l’Ensemble vocale laBarocca ed il Coro di Voci bianche de laVerdi, diretti da Ruben Jais, Gianluca Capuano e Maria Teresa Tramontin. Un cast internazionale di specialisti del genere completa le formazioni in scena: Bernhard Berchtold (Evangelista), Céline Scheen (Soprano), Nicholas Tamagna (Alto), Patrick Reiter (Tenore), Marco Saccardin (Baritono), Mauro Borgioni e Martin Hässler (Basso), Cristiano Contadin (viola da gamba).

Proposta al pubblico per la prima volta nel 1727 a Lipsia, nella chiesa di San Tommaso, in occasione del venerdì santo, la trasposizione musicale dei capitoli 26 e 27 del Vangelo secondo Matteo, su libretto del poeta Picander, dopo la morte di J. S. Bach non fu più rappresentata. Nella primavera del 1829, in una Berlino da tempo pervasa dai fuochi romantici, Felix Mendelssohn ebbe il merito di far rappresentare per la prima volta la composizione all’epoca sconosciuta, che risvegliò immensi entusiasmi nel pubblico e negli appassionati. A distanza di centonovant’anni da quella memorabile rinascita, la composizione non ha mai smesso di entusiasmare il mondo musicale per la sua profondità musicale e irraggiungibile intensità drammatica.

Martedì 16 aprile, in Auditorium (Foyer della balconata, ore 18.00, ingresso libero), si terrà la tradizionale conferenza di introduzione all’ascolto in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo, relatori Mons. Gianantonio Borgonovo e Laura Nicora.