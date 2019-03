Progetto di Legge 64 contro le aggressioni del personale sanitario

“Finalmente un atto concreto per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale”. Con queste parole il Segretario Generale della UIL FPL Milano e Lombardia, Daniele Ferruccio Ballabio, apre la conferenza stampa che si è tenuta lo scorso 19 marzo presso la sede del Pirellone a Milano, organizzata per illustrare i contenuti della sua proposta di Legge “Sicurezza nei posti di lavoro contro le aggressioni al personale”.

“Minacce, insulti, spinte e botte sono ormai la consuetudine negli Ospedali, in particolare in reparti quali Pronto Soccorso, SERT, Psichiatrie e nei Servizi di accoglienza. Ogni giorno si registra un’escalation continua di aggressioni contro il personale sanitario” continua Ballabio “che non si sente tutelato né dalla legge né dalla propria Azienda, dove spesso opera in condizioni di forte disagio”.

La proposta di Legge elaborata con il contributo della Segreteria Regionale UIL FPL Milano e Lombardia, attraverso il coinvolgimento del coordinatore dell’area metropolitana De Francesco, obbliga le Aziende a tutelare il proprio personale vittima di violenza e/o aggressione fornendogli assistenza legale, sanitaria ed economica. Auspichiamo che il passo avanti fatto dalla Lombardia venga recepito anche da altre Regioni.

Oggi nessuno può più negare il fenomeno della violenza e delle aggressioni al personale, né le conseguenze che il personale vittima di violenza subisce. Le cure farmacologiche e psicologiche, oltre che un onere per il lavoratore, lasciano un segno indelebile nella persona offesa. È obbligo morale voler tutelare questi aspetti e il progetto di legge appena presentato è la dimostrazione operativa di tale impellente necessità.

La proposta di legge “Sicurezza nei posti di lavoro contro le aggressioni al personale” è in linea con un analogo disegno di legge che sta per essere depositato in Parlamento, a cura della Segreteria Generale UIL FPL, finalizzato a tutelare tutti i dipendenti degli Enti Locali e Regioni. “Inizieremo in ogni Azienda una campagna di sensibilizzazione” conclude Ballabio “per illustrare il progetto di Legge, chiedendo il sostegno dei cittadini e dei lavoratori, anche attraverso una raccolta firme presso i nostri gazebo.”

