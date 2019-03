Milano: inaugurato il primo hospice voluto da Vidas della Lombardia dedicato ai bambini.

Inaugurata la Casa Sollievo Bimbi di Vidas, il primo hospice della Lombardia dedicato ai bambini. La notizia è del Corriere Sarà un punto di rifermento, capace di accogliere minori con patologie inguaribili in fase evolutiva e per dare sollievo a loro e alle loro famiglie

Sorgerà accanto a Casa Vidas, permetterà un’assistenza mirata e innovativa. I piccoli pazienti avranno a disposizione ambulatori, palestra e spazi per attività di gioco. Nel reparto degenza, sei grandi camere possono odpitare anche due familiari, per i casi più complessi, ove non vi siano le condizioni per cure domiciliari. Un’opera, una sfida di Vidas, sia sul piano economico e organizzativo sia su quello concettuale. Unprogetto realizzato da chi l’ha fortemente voluta inserito in una città, che rispecchia la migliore tradizione di Milano. “Ma soprattutto – osserva il Corriere – una testimonianza di come l’inaccettabile, come la malattia grave di un bambino, possa non essere soltanto il luogo della disperazione, ma quello dell’incontro, del riconoscimento del valore. L’impegno di chi cerca di «esserci» per chi è così fragile ha un significato altissimo.”