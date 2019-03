AUCHAN nuove assunzioni di giovani

Auchan, società operante nella grande distribuzione, è sempre alla ricerca di diverse figure tra le quali allievi capi reparto, farmacisti, addetti panetteria, macelleria etc., da inserire presso i propri punti vendita in Italia. Auchan valuta sempre con grande attenzione i curriculum vitae dei giovani interessati ad entrare a far parte del gruppo infatti i collaboratori vengono considerati i pilastri del progetto di impresa, per questo la società si impegna a supportare ciascun collaboratore, ad accrescere le proprie competenze e a realizzare il proprio percorso di sviluppo attraverso un processo strutturato di valutazione delle prestazioni e del potenziale. In Italia il primo punto vendita fu inaugurato nel 1989 a Torino, oggi esistono circa 60 ipermercati e oltre 1800 supermercati distribuiti su quasi tutto il territorio italiano, presso i quali lavorano … continua a leggere

