Sfida fra classi per “Spazzatura Kilometrica”, Fontana: “Iniziativa da estendere a tutta Italia”

Sabato 30 marzo al Parco delle Cinque Vette (Va), una grande gara a squadre vedrà sfidarsi più di mille studenti delle scuole superiori con i loro insegnanti. A ogni classe verrà affidato un chilometro di strada su cui dovrà raccogliere il maggior numero di rifiuti abbandonati e differenziarli correttamente.

Si tratta di ‘Spazzatura Kilometrica’, un’iniziativa presentata dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala in piazza Duomo.Fu Max Laudadio, inviato di Striscia la Notizia, con l’Associazione On, a ideare 7 anni fa il format per rispondere al problema dell’abbandono dei rifiuti, partendo dall’educazione delle nuove generazioni con un ‘gioco ecologico’ che negli anni ha raccolto grande consenso e partecipazione fino a voler ampliare i propri orizzonti a partire dalla Lombardia. “Spazzatura Kilometrica – ha detto Fontana – ha il merito di portare all’attenzione dei ragazzi e di tutti i cittadini il tema dell’abbandono dei rifiuti e dell’importanza del riciclo. Per questo mi auguro che in futuro possa essere estesa a tutta l’Italia. La Lombardia ha un tasso in costante aumento di raccolta differenziata con oltre il 69% sul totale dei rifiuti prodotti e percentuali di recupero significative su vetro (88%), carta e legno. Sono risultati importanti conseguiti grazie all’impegno dei lombardi che, negli anni, hanno capito quanto sia fondamentale differenziare e riciclare. Anche rispetto al tema dei rifiuti abbandonati auspichiamo un cambio culturale: gettare un mozzicone di sigaretta per terra non è solo una cattiva abitudine, ma un gesto che inquina. Se riuscissimo a far passare questo messaggio ai giovani e agli studenti, potremmo davvero ottenere ottimi risultati. E’ un segno di concretezza rispetto al tema della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente che, anche recentemente, proprio i giovani hanno invocato”.