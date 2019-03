Unicredit: assunzioni 2019

Nuove assunzioni sono previste per il nuovo anno da parte di una delle maggiori banche italiane Unicredit, grazie all’accordo firmato un po’ di tempo fa con i sindacati, che prevedeva nuove assunzioni anche per il 2019. I profili ricercati riguardano consulenti di filiale, customer care specialist e tanti altri dinamici, coraggiosi, intraprendenti e pronti ad affrontare ogni sfida con spirito costruttivo. Entrando in Unicredit le persone hanno l’opportunità di crescere e imparare dall’esperienza sul campo, dalla formazione inter-funzionale e dal networking. Unicredit considera i propri collaboratori la più grande risorsa, perché valorizzano la comunità con le loro diverse esperienze, attitudini e prospettive, l’obiettivo è tirare fuori il meglio dalle persone offrendo loro un ambiente amichevole e di supporto e trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. In Italia Unicredit è presente su tutto il territorio … continua a leggere

