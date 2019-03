Come scegliere il gioiello giusto per ogni occasione

Che si tratti di un evento elegante o di un avvenimento informale, la scelta del giusto gioiello può fornire un valore aggiunto a qualsiasi look. I gioielli che indossiamo possono poi essere strettamente personali (e dunque darci un tocco di emotività in più, come quelli regalati dalle persone care), oppure più propriamente legati alla moda del momento. In ogni caso, c’è una cosa che non cambia: l’importanza di scegliere il giusto accessorio sulla base dell’occasione che si vuole vivere. Vediamo insieme come non commettere grossolani errori!

Evento casual

Nel caso in cui si debba partecipare a un evento casual, come ad esempio un’uscita tra amiche o amici, o un fine settimana in città, niente di meglio che puntare su un gioiello che vi faccia sentire a proprio agio. Sullo shop di Clessidra jewels potete ad esempio trovare fantastiche collane con pendent, spille e tutto ciò che potrebbe migliorare il vostro look con un semplice tocco di classe che non mancherà di farsi notare!

Evento di lavoro

Se invece il vostro è un evento di lavoro, bisogna fare qualche distinguo. In genere, infatti, ogni appuntamento professionale ha un codice di abbigliamento diverso, ma questo non dovrebbe comunque ostacolarti più di tanto nell’ottenimento di un miglior outfit rispetto al solito. Nel dubbio, è sempre meglio puntare su qualcosa di elegante e raffinato, come ad esempio qualche accessorio che contenga un metallo prezioso, come oro o argento. Bene anche aggiungere un pizzico di colore al proprio vestiario se è troppo “monotono”, a patto di non esagerare. Anche gli orologi possono dare una marcia in più!

Evento mondano

Passiamo dunque a qualche festa o evento mondano, o ancora un evento serale di particolare classe e raffinatezza. Come si può facilmente intuire, è questo il tempo di indossare i propri migliori gioielli, come ad esempio degli orecchini di diamanti, degli anelli con inserti preziosi, una bella collana luccicante e tanto altro ancora. Le feste sono il momento ideale per osare un po’ di più e per poter mostrare i propri gioielli più alla moda.

Evento formale

Concludiamo infine con le occasioni più formali, come un gala o un evento ufficiale, o una cena con dei personaggi particolarmente importanti. In questo caso è sempre bene preferire gioielli che abbiano uno stile classico e semplice. Per esempio, le perle sono sempre un’idea accattivante, in grado di adattarsi a ogni colore e a ogni stile di vestiario. Basterà dunque scegliere orecchini, collane e bracciale di perle coordinate. In alternativa, un’altra strada sempre particolarmente accorta è quella di puntare sui gioielli antichi: non solamente emanano un fascino particolare, che farà apprezzare maggiormente il vostro look, ma costituiranno altresì un particolare spunto di conversazione nel caso in cui (e capiterà!) il vostro interlocutore si accorgerà di loro!

Insomma, cercate sempre di adattare il gioiello da indossare al vostro outfit e alla tipologia di evento e di occasione in cui andrete a mostrarli. Il resto siamo convinti che verrà da sé!

Luca Rampazzo