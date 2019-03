Aggredì Nicolò Bettarini: scarcerato perché “tossicodipendente dall’adolescenza”

Davide Caddeo andrà agli arresti domiciliari, dovrà lavorare in una comunità e curarsi in un centro per il recupero dei tossicodipendenti. Aveva accoltellato Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e di Simona Ventura, davanti alla discoteca milanese Old Fashion. Era stato quindi condannato a 9 anni. Ma il 30enne Davide Caddeo esce dal carcere. Il giudice per le indagini preliminari Guido Salvini ha disposto la scarcerazione tenendo conto della “vita difficile” dell’uomo, “tossicodipendente dall’adolescenza”. Queste le motivazioni del giudice.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845